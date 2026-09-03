УАЗ Патриот изменит свое название

Модернизированный УАЗ Патриот прошел сертификацию — у него будет новое название

Прошедший модернизацию внедорожник УАЗ Патриот получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Судя по документу, обновленная модель будет называться Патриот X, сообщает источник и публикует соответствующий снимок со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

В настоящее время завод отрабатывает технологии производства сразу трех моделей в модернизированном исполнении – Патриот, Пикап и Профи, уточняет издание. По его данным, уже в конце осени предприятие планирует выйти «на полный темп выпуска» обновленной линейки.

Известно, что Патриот обзаведется светодиодной оптикой, чуть измененной решеткой (судя по заводскому репортажу, «гриль» и эмблема станут серыми), обновленным интерьером, новым рулевым колесом (их теперь делают на УАЗе) и шайбой-селектором электронного управления трансмиссией.

Еще одна деталь: по информации источника, ОТТС получен на модификацию с бензиновым двигателем ЗМЗ Про с 6-ступенчатой коробкой передач. Меж тем, в планах предприятия и запуск варианта с новым дизелем мощностью 136 л.с в паре с той же «шестиступкой». Обещается и автомат, но его внедрение теперь намечено на 2028 год.

Ранее «За рулем» рассказал, что обновленный УАЗ Патриот получит ключ-брелок.