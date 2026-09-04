Россияне назвали комфортный платеж по автокредиту

«Авито Авто»: 80% россиян рассматривают кредит для покупки машины

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Авто» 3 сентября поделились итогами опроса более 10 тыс. россиян. 53% участников либо выбирают автомобиль, либо только собираются начать поиски, либо недавно уже совершили покупку. При подходящих условиях 78% из их числа готовы оформить кредит.

Намерения у потенциальных заемщиков различаются. 36% хотят таким образом перепрыгнуть в класс выше, еще треть – пересесть на более свежую модель. Что до 16%, у них автокредит ассоциируется с семейными переменами: родился ребенок, и потребности выросли.

Решающий аргумент в пользу займа – ежемесячный платеж, который не бьет по бюджету: его упомянули 39%. Для 27% главное – ясные условия, без скрытых комиссий и навязанных допуслуг. Минимальный первый взнос важен для 17%, а право досрочно погасить без штрафов привлекает 15%. Стандартный договор, по данным респондентов, рассчитан на 3,5 года, хотя гасить его планируют за 2,7 года. Опыт подобных кредитов уже есть у 67%.

Излюбленный диапазон платежа – 30-50 тыс. рублей в месяц, на него указали 51%. Еще 8% заложили 50-75 тыс., а 11% готовы отдавать более 75 тыс. Среднее комфортное значение вышло на уровне 52 тыс. При финансовом планировании многие ориентируются на небольшой первоначальный взнос: 30% рассчитывают заплатить до 10% цены, 18% – от 11% до 25%, 22% предпочли бы не вносить ничего. Впрочем, кое-кто намеренно увеличивает аванс, чтобы уменьшить сумму кредита и сократить срок либо переплату.

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