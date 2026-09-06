Volkswagen решил отказаться от Seat

Volkswagen ликвидирует испанский бренд SEAT до конца 2029 года

Немецкий концерн Volkswagen официально прощается с маркой SEAT. В материалах для наблюдательного совета зафиксировано: испанский бренд ликвидируют не позднее конца 2029 года. А ведь в 2030-м Sociedad Española de Automóviles de Turismo могла отметить 80-летний юбилей.

Сворачивание бренда обещает быть планомерным и недорогим. Владельцам машин гарантированы сервис и исполнение всех взятых на себя обязательств. Плюс SEAT уже вычеркнут из стратегии на 2030 год, что лишний раз подтверждает бесповоротность шага.

Основная причина – экономия в бренд-группе Core, куда помимо Volkswagen входят Skoda и Cupra. Именно Cupra становится фаворитом: вместо SEAT концерн нацелится на ее развитие, считая Cupra будущим испанского подразделения.

Для Cupra уже прописаны амбициозные планы: самостоятельный бренд с объемом продаж 500-600 тысяч автомобилей в год. Чтобы добиться этого, продуктовые линейки, дистрибуцию и производственные мощности SEAT экономически оптимизируют и интегрируют в новую структуру.

Парадокс в том, что закрытие анонсировано после рекордного для Seat S.A. 2025 года: тогда реализовали 586 300 автомобилей Seat и Cupra – на 5,1% больше, чем в 2024-м. Правда, звездой года стала Cupra (+33%), тогда как сам SEAT потерял в продажах 17%.

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