Гибридные модели Volkswagen становятся бензиновыми на морозе: подробности

В Швеции у гибридных VW при температуре — 10 °C и ниже отказали электромоторы

В Швеции владельцы гибридных Passat и Caddy от Volkswagen попали в неприятную ситуацию: когда на улице было – 10 °C или холоднее, электромотор отказывался работать. Тогда же начинали подводить и зарядные цепи аккумулятора, известно о нескольких таких инцидентах.

Немецкий автоконцерн на претензии откликнулся без спешки. Правда, один из водителей все же получил от компании 54 000 евро в качестве возмещения ущерба.

Представитель Volkswagen пояснил: безотказность гибридного агрегата в мороз никто не гарантирует. Аккумулятор на холоде теряет емкость и отдаваемую мощность, поэтому бензиновый мотор время от времени самостоятельно подключается, подстраховывая батарею.

К слову, в компании напомнили: гибрид способен работать в штатном режиме при стечении ряда условий. Батарея должна хранить достаточный заряд и уметь отдавать необходимую энергию, скорость машины не должна превышать 130 км/ч, а масло в трансмиссии вместе с охлаждающей жидкостью обязаны быть теплее – 10 °C. Эти пункты прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Любопытно, что гибридные машины Volkswagen регулярно проходят испытания в условиях Крайнего Севера. При наличии подобных тестов поломки при – 10 °C выглядят как минимум неожиданно.

О том, как не повредить электронику при снятии аккумулятора, «За рулем» уже рассказывал.

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