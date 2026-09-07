В России выросли продажи гибридов и локальных моделей

Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ за январь-август выросли на 7,2%

Что происходит с российским авторынком? Если верить свежим цифрам Минпромторга, картина в целом позитивная: с января по август в стране продали свыше 940 тыс. новых легковых автомобилей – на 7,2% больше, чем за тот же период 2025 года.

Гораздо живее чувствует себя локальное производство. За восемь месяцев объем этого сегмента достиг 597 тыс. штук, прибавив 23,6% к прошлогоднему результату. Что до августа, то он выдался прохладнее: реализовано чуть более 125 тыс. машин, на 7,4% меньше, чем годом ранее.

Представители Минпромторга напоминают: снижение общей динамики не отменяет роста машин, собранных в России. «Однако рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, в августе 2026 г. составил 81 123 шт., что на 8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении ведомства. В министерстве подсчитали: доля таких автомобилей за январь-август выросла на 8,5 п.п. по сравнению с прошлым годом и достигла 63,5%.

Приятный бонус – электромобили и гибриды. За восемь месяцев реализовано 83 262 таких автомобиля, что почти вдвое (+93,6%) больше, чем за тот же отрезок 2025 года. Укрепились и позиции отечественных заводов в этом сегменте. «Доля электромобилей и гибридов, изготовленных в Российской Федерации, составила 27,3% (22 761 шт.), за аналогичный период прошлого года – 11,8%. Среди общего рынка новых автомобилей электромобили и гибриды за восемь месяцев текущего года заняли долю 8,9%. В прошлом году этот показатель был равен 4,9%», – добавили в Минпромторге.

О том, как растут продажи Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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