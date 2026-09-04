Власти проверят, удалось ли укротить цены на частных заправках
На предстоящей неделе состоится очередное заседание правительственного штаба по стабилизации ситуации с топливом, сообщил журналистам Александр Новак.
На этой встрече главной темой станут итоги подписания региональных соглашений с независимыми АЗС.
Ранее власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
Вице-премьер отметил, что пока не получал финальных данных по этому вопросу, но намерен заслушать доклады Минэнерго, ФАС и глав регионов.
Напомним, что меры по борьбе с перебоями в поставках, включая запрет экспорта и налоговые послабления, действуют с лета, а с августа ведутся переговоры об установлении предельных наценок на топливо для частных АЗС.
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