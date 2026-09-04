Каждый пятый новый авто в РФ куплен не у дилеров. Как так вышло?

Доля параллельного импорта автомобилей в РФ за 8 месяцев 2026 года достигла 18% — данные «Автостата»

Российский авторынок сейчас существует словно в двух разных измерениях. С одной стороны – стройные ряды прайс-листов у официальных дилеров, с другой – реальность «серых» схем ввоза. За январь-август доля машин, попавших в страну в обход авторизованных каналов, выросла до 18%. Проще говоря, примерно каждое пятое купленное авто – неофициальное, отмечают эксперты Pravda.Ru.

Кто формирует основной поток таких поставок? Глобальные бренды, которые предпочли уйти из РФ. Если убрать из статистики китайские марки, белорусские и отечественные автомобили, то картина становится еще показательнее: на долю неофициального импорта приходится немногим более 15%. То есть человек осознанно меняет заводскую гарантию и понятный сервис на право владеть желанной маркой.

Особым спросом пользуются пять брендов. Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. На их фоне официальные поставки из Кореи выглядят откровенно блекло – тот же KGM (бывший SsangYong) довольствуется скромными 0,1% рынка.

Ситуация с китайскими машинами

Куда более любопытная картина складывается вокруг брендов из Поднебесной. Порядка 3% всего рынка – это «китайцы», ввезенные неофициально. Лидируют здесь Zeekr, Lixiang, Geely, Changan, Lynk & Co и GAC. Хотя логика таких покупок в корне отличается от мотивов тех, кто охотится за немецким или японским премиумом.

Тащить в обход дилеров бензиновый китайский автомобиль – занятие бессмысленное, официальный рынок и так перенасыщен такими предложениями. Поэтому в «серых» партиях из КНР отчетливо виден крен в сторону электрификации. Потребитель голосует рублем за технологии, а не за привычный бензиновый привод.

Как поясняет директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков, официальные игроки не горят желанием ввозить гибриды и электрокары. Причина банальна – высокий утильсбор превращает итоговый ценник в заградительный барьер. На деле покупателю остается выбирать между риском параллельного импорта и откровенной переплатой за «белую» версию, что для многих становится решающим аргументом.

По сути, параллельный импорт эволюционировал из простого способа заполучить европейскую классику в нечто большее. Сейчас это чуть ли не единственный шанс обзавестись современным электрокаром или гибридом без высоких надбавок, заботливо включенных в официальный прайс-лист.

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