«Карманный» минивэн Toyota стал зорче и умнее

Обновленные Toyota Roomy и Thor остались доступными по цене — от 11 500 долларов

Toyota и Daihatsu обновили свои крошечные минивэны-близнецы Roomy и Thor, которые уже десять лет радуют японских водителей компактными габаритами.

Модели 2026 года не изменились внешне, но получили новую порцию современных технологий, сделавших поездки безопаснее и комфортнее. При длине всего 3,7 метра эти автомобили относятся к субкомпактному классу, находясь на ступень выше микровэнов кей-кар, и предлагают удивительно просторный двухрядный салон с сиденьями, складывающимися в спальное место.

Главные новшества скрыты под капотом и в салоне. Хотя интерьер сохранил прежнюю компоновку, приборная панель обзавелась современным цифровым дисплеем, а начальные версии теперь оснащаются регулируемым креслом водителя и центральным подлокотником. Палитра кузовных цветов пополнилась оригинальными оттенками, включая кристально-фиолетовый и оливково-серый металлик, а для некоторых вариантов доступна контрастная черная крыша.

Но ключевое обновление – это комплекс активной безопасности Smart Assist, который серьезно прокачали. Система научилась распознавать велосипедистов, пересекающих дорогу, стала точнее идентифицировать встречный транспорт и пешеходов на поворотах. Адаптивный круиз-контроль теперь работает плавнее, а максимальный порог срабатывания автоторможения подняли выше. Кроме того, инженеры добавили боковые подушки и шторки безопасности для обоих рядов, а также два дополнительных парктроника сзади.

Силовые агрегаты остались прежними – это атмосферный 68-сильный мотор объемом 1,0 литра и его турбированная версия на 97 л.с., работающие в паре с вариатором. Привод может быть передним или полным. Обновленные модели уже поступили в продажу в Японии: цена стартует с отметки 1 830 400 иен, что примерно равно 11 500 долларов (приблизительно 1 млн рублей), а топ-версия с полным приводом обойдется в 14 700 долларов (1,3 млн рублей).

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