Стала известна цена совершенно нового Mitsubishi Pajero: анонсированы продажи

Новый Mitsubishi Pajero в Австралии: семиместная версия GLS стоит 4,4 млн рублей

Новое поколение Mitsubishi Pajero добралось до австралийского прайс-листа. Пятиместная базовая комплектация GLS стоит на 1500 австралийских долларов меньше, чем семиместная, – именно столько просят за третий ряд сидений. Версия с семью посадочными местами оценена в 69 990 местных долларов, что примерно соответствует 4,35 млн рублей.

Первые автомобили приедут к дилерам в декабре 2026 года. Кстати, Mitsubishi уже получила больше трех тысяч предварительных заявок – интерес к модели в Австралии очевиден.

Mitsubishi Pajero

Любопытно, как Pajero выглядит на фоне конкурентов. Toyota Land Cruiser Prado стоит 73 200 долларов (4,55 млн рублей), Ford Everest – 58 990 долларов (3,67 млн рублей). Выходит, Pajero дороже Everest, но дешевле Prado.

Помимо Австралии, внедорожник со временем выведут более чем в 100 стран – в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и на Ближний Восток. Правда, Европа и Северная Америка в первоначальный список не попали.

Интерьер Mitsubishi Pajero

Начинка проверенная: полный привод Super Select 4WD-II, понижающий ряд передач и блокируемый задний дифференциал. Габариты тоже внушительные – 4920 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1910 мм в высоту; колесная база достигает 2870 мм.

Под капотом новинки расположился 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 480 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Серийный выпуск наладят в Таиланде. Ранее «Российская газета» писала о сроках появления нового Pajero в России.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, какой новый рамный внедорожник появится в России.