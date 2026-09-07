Игорь Серебряков: оклейка кузова пленкой минимизирует повреждения заводского ЛКП

Придется ли мириться со сколами, царапинами и потускневшим лаком после нескольких лет эксплуатации? Вовсе нет. Один из самых доступных способов уберечь кузов – заранее оклеить его специальной пленкой.

Она работает как барьер между внешней средой и заводским покрытием, принимая на себя все, что летит из-под колес и попадает на машину в дороге. Эффективность такого подхода подтверждает и директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. В беседе с News.ru эксперт объяснил, почему водителям стоит присмотреться к этому варианту.

«Сохранить заводское лакокрасочное покрытие автомобиля можно в изначальном виде, если оклеить его кузов специальной пленкой. Она позволит минимизировать повреждения ЛКП в процессе эксплуатации машины», – заявил Игорь Серебряков.

Выходит, защитный слой принимает на себя основной удар, оставляя оригинальную краску в первозданном состоянии. Такой подход особенно актуален для тех, кто хочет надолго сохранить аккуратный внешний вид автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта отдельных элементов.

Защитить кузов и краску помогут регулярный уход и проверка после дальней поездки — о деталях «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!