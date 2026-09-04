Лимит выплат по ОСАГО в России может вырасти до 1 млн рублей

Николай Журавлев предложил повысить лимит выплат по ОСАГО до 1 млн рублей

В Совете Федерации предложили поднять максимальный порог возмещения по ОСАГО. Лимит выплат за поврежденное в аварии имущество хотят увеличить с 400 тыс. до 800 тыс. – 1 млн рублей. С таким тезисом выступил зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Впрочем, без дополнительной защиты водителей от недобросовестных автоюристов такая мера, по его словам, будет неполной.

Почему заговорили именно об этих суммах? Действующие параметры не пересматривали годами, напоминает Журавлев, а инфляция постоянно обесценивает установленный потолок. Поэтому повышение лимита до диапазона 800 тыс. – 1 млн рублей, с его точки зрения, «выглядело бы оптимальным». Правда, предлагать просто увеличить цифры он считает неправильным: нужна комплексная корректировка правил ОСАГО.

Дело в том, что ростом выплат могут воспользоваться недобросовестные автоюристы. Журавлев напомнил о случаях, когда при незначительном ущербе требуемая сумма многократно превышала первоначальную оценку. Если же страховое покрытие станет адекватным, необходимость в подобных посредниках сама по себе отпадет.

К чему приводит такое посредничество, вице-спикер объясняет предельно жестко: «Есть такая жесткая формулировка «потребительский терроризм»: когда юристы приходят к человеку, говорят: «Пойдем, я засужу страховую компанию – мы получим деньги», но при этом забывают сказать, что «50% или даже больше ты отдашь мне», то есть юристу. Конечно, это злоупотребление правом».

Сейчас же максимальная выплата по ОСАГО за вред имуществу составляет 400 тыс. рублей, а за вред жизни и здоровью – 500 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» рассказывал о росте числа аварий на встречной полосе.

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