Свежий, стильный, некитайский — от солидного бренда!

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Chevrolet Equinox с пробегом

Сейчас на рынке авто с пробегом появилось много новых моделей, которые в России официально никогда не продавались.

Самые яркие варианты из списка «параллельных бэушек» исследует в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Критерии отбора такие: возраст машины 3-4 года, пробег до 100 тысяч рублей, некитайский бренд, а цена – чем ниже, тем лучше... Последнему отлично удовлетворяет Chevrolet Equinox: автомобиль с указанным пробегом можно взять уже за 1,5-1,7 млн, хотя есть экземпляры и вдвое дороже.

При длине в 4652 мм у Chevrolet Equinox солидный дорожный просвет (200 мм) и багажник аж на 846 л – правда, по американской системе... Как бы то ни было, а выглядит машина здорово – стоит ли к такой присматриваться?

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Equinox третьего поколения выпускали до 2024 года, в том числе в Узбекистане и Казахстане (только с двухлитровым мотором). К нам попадали также машины из США и Китая. Привод полный или передний, самое массовое сочетание на вторичке: 1.5 4×2.

Турбодвигатели 1.5 (173 л. с.) и 2.0 (237 л. с.) – алюминиевые блоки, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Топливо не ниже АИ‑95. Ресурс в районе 250 тысяч км. Относительно надежны, до 150 тысяч км обычно беспокоят разве что повышенным расходом масла да течами. Потом уже можно ожидать проблем с цепью. Столько же или дольше служат гидроавтоматы 6T40 и 9T50, где первая цифра указывает число ступеней. Как и моторы, они не переносят грязного масла.

Механическая и электрическая части машины слывут жизнестойкими. Поломки на малых пробегах редки. И это хорошо, так как ключевая боль владельцев – многие запчасти. Объем багажника приведен по американской методике «под потолок», в нашем измерении выйдет около 500 литров... Вердикт: прихотливые моторы, все остальное – хорошо.

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