Цвет запекают прямо в карбоне: российское ателье показало обвес для BMW X7

Ателье Larte Design представило обвес для BMW X7 G07 из 10 карбоновых деталей

Представьте внедорожник, у которого краска находится не на поверхности кузова, а внутри карбонового материала. Такой BMW X7 поколения G07 подготовило российское ателье Larte Design – в основе проекта полноценный обвес из карбона, а главная фишка кроется в методе окраски. Журнал Motor выяснил, что комплект состоит из десяти элементов: окантовка решетки радиатора, передний сплиттер, накладки на зеркала, пороги и не только.

Мастера отказались от привычной схемы, когда краску наносят на уже готовую деталь.

Вместо этого цвет добавляется на этапе укладки волокна, еще до автоклавирования, так что оттенок застывает внутри структуры композита. Глубина получается необычной: цвет будто просвечивает сквозь карбон, а не лежит отдельным слоем сверху.

Технологию продемонстрировали сразу на двух автомобилях. Первый решен в двухцветной зеленой гамме: оттенки кузова и карбона подобраны друг к другу настолько точно, что машина выглядит цельной. Второй вариант – фиолетовое плетение на перламутрово-белом фоне, и тот же обвес уже читается совершенно иначе.

Отдельно в Larte Design напоминают про заднюю часть BMW X7. Как считают в ателье, корма долго оставалась обделенной вниманием: со времен фейслифта 2022 года она почти не менялась. Поэтому самые заметные визуальные изменения новый комплект внес именно сюда.

Обвес рассчитан на все исполнения BMW X7 (G07) 2022-2026 годов, включая Luxury и M Sport. Причем совместимость распространяется на разные силовые агрегаты: дизельные и бензиновые шестицилиндровые моторы, а также мощный V8.

Даже знакомые модели умеют удивлять новым обликом: тому пример — юбилейная Toyota, о которой «За рулем» уже рассказывал.

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