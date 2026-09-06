Всеядная подвеска, проверенный бренд — добротный кроссовер за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал о недорогом и надежном кроссовере Ford Escape

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает альтернативы китайским кроссоверам масс-сегмента – из числа моделей пусть с небольшим пробегом, зато от проверенных брендов.

Речь о машинах, никогда не продававшихся у нас официально – они попали к нам по «параллельным» каналам и совсем свежие. Критерии отбора: сравнительно невысокие цены, возраст до 4 лет и пробег до «сотки». Один из малоизвестных, но очень интересных вариантов – Ford Escape четвертого поколения, который выпускают с 2019 года. Появись он у нас официально, возможно, был бы известен как следующая Kuga.

Эти машинки в новом и подержанном виде привозят из США и Китая. Цены на экземпляры с пробегами до 100 тысяч км лежат в диапазоне 1,3–2,6 млн рублей. Габаритная длина Эскейпа составляет 4585 мм, клиренс 185 мм, багажник 948 л. Привод – передний или полный. А что по надежности агрегатов?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Атмосферного мотора у Эскейпа нет, только турбо семейства Ecoboost: трехцилиндровый 1.5 (180 л.с.) и 2.0 (250 л.с.). Оба с прямым впрыском, топливо – АИ‑98. Судя по отзывам владельцев, достаточно надежны. Но, само собой, с нагаром и засорением разных систем бороться придется.

Сочетаются с гидроавтоматами 8F24 и 8F35. Оба не лучшим образом переносят нагрузки при холодном масле и агрессивную езду – сильно ускоряется износ. При спокойных режимах служат 250 тысяч км.

Добротная машина без особых болячек, с обилием электроники (она может разнообразно глючить) и почти всеядной подвеской. По американским порядкам, шторка в багажнике не предусмотрена... Вердикт: самая демократичная цена.

А какие еще есть варианты на эту тему? Рассказываем о них в статье «За рулем»!