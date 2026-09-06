В Бурятии будет новый автозавод — что там будут выпускать?

Максим Кадаков оценил перспективы нового автомобильного автозавода в Улан-Удэ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ.

Завод будет выпускать грузовики различных моделей с несколькими вариантами силовых установок. В Бурятии этот проект считают эксклюзивным и очень важным для региона. Планируется кооперация с российскими производителями – в том числе, по электродвигателям и аккумуляторам – об этом рассказал региона Алексей Цыденов. Перспективы предприятия и нюансы его организации оценил главный редактор «За рулем».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– И сразу громкие заявления типа «в Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения». В эту полноценную отрасль планируют вложить 12 млрд рублей. Инвестором выступает группа компаний Байкалавтотрак, официальный дистрибьютор концерна Sinotruk. Говорят, что на полную мощность (непонятно какую) предприятие выйдет аж к 2036 году. Когда выйдет на неполную — тоже загадка.

Планируется создать аж 250 рабочих мест, в том числе для 50 инженеров и технических специалистов. И все это для того, чтобы выпускать грузовики, которые будут работать на дизтопливе, компримированном газе, сжиженном газе и электроэнергии. Откуда такое изобилие на 250 человек? Так ведь Китай под боком. Те же Синотраки можно собирать, неспешно занимаясь локализацией.

Ранее «За рулем» рассказал, что в ходе ВЭФ «Москвич» объявил о запуске гибридной модели.