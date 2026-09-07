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Почему эту новинку Kia называют «коробкой на колесах»? Первые фото PV7

Фургон Kia PV7 попал на шпионские фото перед премьерой на IAA Transportation

Корейская марка Kia готовит к премьере электрический фургон PV7 – дебют намечен на 14 сентября в рамках выставки IAA Transportation. В преддверии показа компания выложила тизеры, а параллельно шпионские фотографы поймали коммерческую новинку на тестах в Европе.

PV7 встанет на вторую ступень в семействе Platform Beyond Vehicle, где годом ранее появился PV5. От предшественника модели достались ступенчатая носовая часть и большое панорамное стекло спереди. Картину дополняют черные акценты на крыше и темная пластиковая защита по нижней кромке кузова.

Kia PV7
Kia PV7

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Фургон имеет однообъемную компоновку, то есть выступающей капотной части у него нет – по сути, это « коробка на колесах » . Шпионские снимки демонстрируют две сдвижные двери, и оконный проем у них устроен нестандартно. Ровная крыша, в свою очередь, позволяет выжать максимум объема грузового отсека.

Сзади установлены вертикальные подъемные ворота, небольшой бампер и вертикальные фонари. Черные стойки с декоративными вставками зрительно расширяют корму. Концепт PV7 публика видела еще в 2024-м, а серийный вариант, по предварительным данным, растянется примерно до 5300 мм. Для ориентира: длина PV5 Cargo Long составляет 4695 мм, колесная база – 2995 мм.

Kia PV7
Kia PV7

В основе новинки лежит коммерческая интерпретация платформы E-GMP, знакомой по Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Такая модификация носит название E-GMP.S и адаптирована под эксплуатацию в автопарках.

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Источник:  Carscoops
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