Сможет ли Volkswagen выбраться из кризиса

Эксперт Сумароков: Автомобильная отрасль ЕС теряет глобальное лидерство

Автомобильная отрасль Европы теряет прежнее могущество, и для Германии это уже не просто тревожный сигнал, а реальная угроза массовых сокращений. По словам эксперта, континент рискует остаться без глобального лидерства, что бьет по макроэкономике в целом.

Показателен пример Volkswagen. Компания ежегодно выпускает около 9 млн автомобилей, а по всему миру на нее работают 680 тысяч человек. Toyota добивается сопоставимых объемов с почти вдвое меньшим штатом – 375 тысяч. Для специалиста такой дисбаланс выглядит явным признаком избыточных мощностей.

Дальше давление на отрасль усиливает электрификация. Машины на электротяге проще в сборке, им нужно меньше рабочих рук, плюс отмирают прежние цепочки выпуска компонентов для двигателей внутреннего сгорания. В пессимистичном сценарии Европу в ближайшей перспективе ждут резкое падение производства, снижение добавленной стоимости и массовая потеря занятости.

В самой Германии добавляют проблем местные издержки – по затратам на труд и энергию страна остается одной из самых дорогих в Европе. Цены на электричество растут, экологические требования ужесточаются, а конкуренты из Восточной Европы и Азии предлагают куда более низкие расходы. Спрос на бензиновые и дизельные модели продолжает падать, поэтому мощности под традиционные двигатели либо сокращают, либо закрывают вовсе. Неслучайно закрытие автозаводов в ФРГ называют поворотным моментом для национальной автомобильной промышленности.

Чтобы удержать лидерство, Германии, скорее всего, придется активнее переносить производство за границу или даже рассматривать продажу своих автозаводов китайским компаниям. Китайские марки и сами заинтересованы в появлении фабрик на европейской земле: внутренний рынок Поднебесной уже перенасыщен, а ввозные пошлины ЕС делают локальную сборку почти обязательной. BYD, к слову, уже строит предприятие в Венгрии.

Не исключено, что в обозримом будущем именно китайский бизнес станет центральной силой в европейском автомобилестроении, подчеркивает эксперт.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о планах Volkswagen до 2030 года.

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