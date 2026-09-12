Знакомый корейский седан вернулся на российский рынок с ценой ниже 2 млн рублей

Новые Hyundai Elantra предлагаются в России с ценами от 1,89 млн рублей

Седан Hyundai Elantra, когда-то выходивший с конвейера калининградского «Автотора», теперь попадает в страну только по параллельному импорту – из Китая или Кореи.

С учетом утильсбора, таможенных платежей и прочих расходов минимальная цена новой машины держится на отметке около 1,89 млн рублей.

Одно из самых привлекательных предложений нашлось у компании из Новосибирска: седан в богатой комплектации она готова привезти под заказ за 1 890 000 рублей. В список оснащения входят эко-кожа, цифровой щиток приборов, мультимедиа с сенсорным экраном, кожаный мультируль и адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Elantra

Похожие суммы называют продавцы в Тюмени и Владивостоке. Самарский вариант оценили чуть дороже – в 1 950 000 рублей, а примерно два миллиона такая Elantra стоит в Чебоксарах, Калининграде, Перми, Томске и Екатеринбурге. В Липецке, Москве и Казани порог заказа выше: от 2 050 000 рублей. Еще на 50-100 тысяч дороже седан обойдется в Воронеже, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ижевске, Краснодаре, Туле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и ряде других городов.

Тем, кто хочет забрать автомобиль сразу, стоит присмотреться к наличию. Так, в Москве машину продают за 2 390 000 рублей, в Казани, Барнауле и Новокузнецке – за 2 400 000. Более высокие ценники встречаются в Екатеринбурге, Сальске, Кропоткине, Архангельске и Красноярске.

Почти весь импорт идет из Китая, поэтому под капотом у большинства таких машин атмосферный мотор 1,5 литра мощностью 115 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Автомобили корейского происхождения оснащаются двигателем 1,6 литра на 128 л.с., но трансмиссия у них аналогичная – вариатор IVT.

Интерьер Hyundai Elantra

Приведенные цифры – это то, что заявляют продавцы в открытых объявлениях на момент публикации. При заказе автомобиля итоговая стоимость может измениться из-за курса валют, условий доставки, таможенной стоимости и утилизационного сбора.

О другом доступном автомобиле, который привезли в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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