Продажи среднетоннажных грузовиков в России снова падают

«Автостат»: продажи среднетоннажных грузовиков в РФ в августе упали на 13,8%

Российский рынок среднетоннажных грузовиков снова ушел в минус. В августе 2026-го дилеры реализовали 820 новых машин класса MCV (полная масса – от 3,5 до 16 тонн). Продажи сократились на 13,8% по сравнению с августом 2025-го; если же сравнивать с июлем текущего года, падение достигает 26,5%.

Цифры озвучили на онлайн-эфире « Автостат Оперативка». Они базируются на данных АО «ППК» и собственной сегментации аналитиков агентства «Автостат».

Среди брендов лидирует ГАЗ: 258 штук, или 32% рынка. Правда, относительно прошлого года результат марки снизился на 28,7%. Вторым идет КАМАЗ с 242 автомобилями (-12,6%). Третью строчку занимает JAC, чьи продажи, наоборот, пошли в гору – 105 единиц, что на 105,9% больше, чем годом ранее. У остальных марок объемы не достигли и сотни экземпляров.

В модельном зачете без перемен: ГАЗ Газон Next снова самый востребованный. За август его купили 145 раз – на 43,6% меньше, чем в августе 2025-го. Другие модели вообще недотянули до 100 штук.

Итоги восьми месяцев выглядят не лучше: с января по август 2026 года в России продано 7 488 новых среднетоннажных грузовиков. Это на 5,3% меньше, чем за тот же период 2025-го.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что продажи новых легковых авто в РФ за январь – август выросли на 7,2% .

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