Хорошие новости с авторынка: продажи пойдут вверх, несмотря на давление

Глава РОАД: продажи новых легковых авто в РФ в 2026 году вырастут на 5-7%

По итогам 2026 года продажи новых легковых машин в РФ могут увеличиться на 5-7% относительно прошлого года. Такой прогноз дал глава РОАД Алексей Подщеколдин. Он отметил, что в 2025-м было реализовано около 1,4 млн автомобилей, а в текущем году ожидается порядка 1,5 млн экземпляров. Резкого обвала или бурного роста не предвидится. В целом, оценка на 2026 год остается умеренно позитивной.

Подщеколдин подчеркнул, что факторов, тормозящих рынок, сейчас больше, чем стимулирующих. Кредиты стали чуть доступнее, но все еще остаются дорогими. Также на спрос давит ослабление рубля: импортные комплектующие и сами автомобили дорожают после растаможки.

Госпрограммы поддержки, в том числе для отечественных брендов – АВТОВАЗа, ГАЗа, УАЗа и Tenet, работают, однако их эффект ограничен. Покупатели стали реже посещать салоны, все чаще переходя на онлайн-подбор, но на саму покупку решаются не всегда.

О росте продаж гибридов и локальных моделей «За рулем» сообщал ранее.

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