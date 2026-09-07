Открыт новый мост между Россией и КНДР

Новый мост через реку Туманная свяжет автомобильным сообщением РФ и КНДР

Первый в истории автомобильный мост между Россией и КНДР введен в эксплуатацию.

В понедельник 7 сентября было открыто движение по автомобильному мосту через реку Туманная. Мост назван в честь офицера Красной армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко. Российскую колонну транспорта в ходе церемонии открытия моста возглавил красный Запорожец 1980 года выпуска, принадлежащий внуку Якова Новиченко – Николаю Щербицкому. Новый мост дополнит действующий здесь же железнодорожный маршрут.

Этого маршрута для обеспечения потребностей в перевозках между странами было недостаточно. Новый автомобильный мост, который строили с апреля 2025 года, обеспечит круглогодичное движение и поспособствует расширению сотрудничества. Длина мостового перехода – почти 5 км, собственно моста – около 1 км. Движение – двухполосное.

Кроме того, построен новый пограничный пропускной пункт «Хасан» на 10 полос движения – после выхода на полную мощность он сможет пропускать 300 машин и более 2,3 тысячи человек в сутки.

Ранее «За рулем» рассказал, что теперь задолженность за платные трассы будет приходить на Госуслуги.