Какое масло вы заливаете в мотор?

Сегодня как никогда важно использовать только качественное моторное масло.

И пришло время рассказать, каким производителям смазочных материалов доверяете именно вы.

В рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» можно отдать голос за лучшую торговую марку в номинации «Моторное масло».

Наши читатели и подписчики уже выбрали десять финалистов. Настало время определить чемпионов.

Для этого проголосуйте по ссылке!

Голосование в номинации «Моторное масло» и еще в 11 категориях открыто до 1 ноября.

Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!