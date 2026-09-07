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БРЕНД ГОДА
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Какое масло вы заливаете в мотор?

Сегодня как никогда важно использовать только качественное моторное масло.

И пришло время рассказать, каким производителям смазочных материалов доверяете именно вы.

В рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» можно отдать голос за лучшую торговую марку в номинации «Моторное масло».

Наши читатели и подписчики уже выбрали десять финалистов. Настало время определить чемпионов.

Какое масло вы заливаете в мотор?

Для этого проголосуйте по ссылке!

Голосование в номинации «Моторное масло» и еще в 11 категориях открыто до 1 ноября.

Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

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