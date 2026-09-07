Какое масло вы заливаете в мотор?
Сегодня как никогда важно использовать только качественное моторное масло.
И пришло время рассказать, каким производителям смазочных материалов доверяете именно вы.
В рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» можно отдать голос за лучшую торговую марку в номинации «Моторное масло».
Наши читатели и подписчики уже выбрали десять финалистов. Настало время определить чемпионов.
Для этого проголосуйте по ссылке!
Голосование в номинации «Моторное масло» и еще в 11 категориях открыто до 1 ноября.
Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!