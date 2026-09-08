Стоит ли россиянам ждать снижения цен на бензин? Прогноз эксперта

Анна Уткина из ГК «Автодом» рассказала, подешевеет ли бензин в России

Ситуация с топливом в России остается напряженной, и в ближайшее время вряд ли станет легче для автомобилистов. Судя по всему, предпосылок для снижения розничных цен сейчас просто нет.

Своим прогнозом поделилась Анна Уткина, занимающая должность директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр». Главная причина, по ее словам, – плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

«Вероятнее всего, из-за плановых ремонтов на НПЗ ожидать удешевления бензина не стоит. Средняя цена бензина АИ-95 в стране уже достигла 76,38 рубля за литр. Наиболее вероятным сценарием выглядит умеренный ежемесячный рост розничных цен на бензин в диапазоне 1−2%. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от объемов переработки и возникновения перебоев в работе НПЗ», – рассказала эксперт.

Значит, в ближайшие месяцы водителям стоит готовиться к плавному, но регулярному удорожанию горючего. Причем насколько заметным окажется рост, во многом решит работа заводов: любые внеплановые остановки способны изменить картину.

Ранее «За рулем» объяснял, почему машина может начать расходовать больше бензина.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!