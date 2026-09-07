Продуманный, удобный и надежный кроссовер известной марки за 2,3 млн рублей

«За рулем» рассказал об особенностях малоизвестного в РФ кроссовера VW Tayron

Сейчас кроссоверы, завезенные по параллельным каналам несколько лет назад, начали массово появляться на вторичном рынке.

Что это за машины? Известно о них действительно пока немного: за очень знакомыми россиянам брендами скрываются новые поколения с иными агрегатами, а то и вовсе модели, которые никогда официально не были у нас представлены. Стоит ли смотреть на такие машины в качестве альтернативы новым «китайцам» масс-сегмента? Этот вопрос исследует в своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

И вот один из таких кроссоверов, по которому собраны все доступные сведения – Volkswagen Tayron, имеющий длину кузова 4593 мм, клиренс 190 мм и багажник на 506 литров. Цена машин с пробегами до 100 тысяч км лежат в диапазоне 2,3–5,0 млн рублей... Что же это за модель такая?

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

Создан для китайского рынка, изготовитель – СП FAW-Volkswagen. Это не перелицованная копия Тигуана, но в конструкции много общего. Главные агрегаты – привычные. Подавляющее большинство предложений: турбомотор 1.4 (150 л.с.), передний привод. Более дорогая альтернатива: 2.0 (220 л.с.), полный привод. Там и там – 7-ступенчатые роботы с сухими сцеплениями.

Наибольшие сомнения вызывает двухлитровый мотор семейства EA888. После всех модернизаций стал намного надежнее, но капризы никуда не делись. Прежде всего, требует бензина АИ‑98 и подъедает масло. Нестабилен маслонасос, а падение давления масла ускоряет износ «железа». Ресурс оценивают в 250 тысяч км, хотя блок здесь чугунный.

Это Volkswagen – продуманный, удобный и надежный. Оснащен по-китайски богато, вплоть до автопарковщика. Выявленная нашими владельцами слабость – сайлентблоки передних рычагов.

Другие варианты неплохих «параллельных» кроссоверов с пробегом – в статье «За рулем»!