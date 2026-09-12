Новый Гелендваген научится плавать: разработана новая интересная система

Mercedes-Benz запатентовал технологию плавучести для G 580 with EQ Technology

Mercedes-Benz присматривается к плавающим внедорожникам. Немецкий автопроизводитель направил в ведомство по патентам и товарным знакам ФРГ (DPMA) заявку на систему, которая позволит электрическому G-классу держаться на водной поверхности. Сегодня модель G 580 with EQ Technology спокойно переходит броды глубиной до 850 мм, но, судя по документу, на этом инженеры останавливаться не собираются.

Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology

Суть технологии – в съемных элементах, обеспечивающих плавучесть. Это надувные или пенополиуретановые блоки, которые крепятся прямо в колесных арках. Объем каждого поплавка регулируется отдельно, так что машина сможет компенсировать перекос из-за неравномерной загрузки или напора воды. При этом колеса сохраняют подвижность и продолжают управлять направлением движения.

Особый интерес такой подход представляет для версии G 580 with EQ Technology, оснащенной сразу четырьмя электромоторами, каждый из которых управляется независимо. Заявка предполагает задействовать их для передвижения по воде. Достаточно менять крутящий момент на колесах – вплоть до вращения в разные стороны, – и внедорожник сможет удерживать курс, а затем выбираться на сушу.

Плавучие элементы, по задумке авторов, размещаются в нише запасного колеса; для накачки служит штатный компрессор. По мнению наблюдателей, интерес Mercedes к амфибийным решениям во многом подогревается активностью китайских конкурентов с аналогичными разработками. Однако поданная заявка – вовсе не гарантия серийного производства. Пока речь идет лишь об инженерной концепции, и официальных планов запуска такого автомобиля компания не обнародовала.

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