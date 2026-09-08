Как вовремя заметить, что водитель засыпает? Врач назвала главные признаки

Врач Савченкова-Белятко перечислила 7 тревожных признаков перед сном за рулем

Елена Савченкова-Белятко – врач-терапевт, кардиолог и врач экстренной помощи клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской. Она объяснила, почему клонит в сон за рулем и какие факторы этому способствуют.

Врач обращает внимание: сонливость не так безобидна, как кажется.

«Многие воспринимают сонливость как нечто незначительное, но на самом деле это состояние может привести к трагедии за считанные секунды. Опасность в том, что она часто нарастает незаметно, и человек не сразу осознает, что теряет контроль над автомобилем. Такой водитель пытается бороться со сном, но, если организм требует отдыха, эти методы работают лишь временно», – предупреждает она.

Специалист поделила триггеры на несколько групп. Физиологические – это дефицит сна (меньше 7-8 часов) и сбой циркадных ритмов, из-за которых особенно хочется спать с 2:00 до 5:00 и с 13:00 до 16:00. К внешним факторам она отнесла однообразные поездки, духоту и жару в салоне (выше +24°C), а также сытный обед.

Нередко за сонливостью стоят заболевания. Чаще всего, по словам терапевта, это синдром обструктивного апноэ сна, анемия, синдром хронической усталости и гипотиреоз. Если водитель принимает антигистаминные, седативные препараты или средства от давления, среди побочных эффектов тоже может оказаться сонливость.

Задремать в дороге легко пропустить, но тело обычно подает сигналы. Кардиолог советует обращать внимание на зевоту, ощущение «песка» в глазах, тяжесть в затылке или конечностях, частое моргание и «клевание» носом. Косвенные признаки – машина виляет по полосе, водитель часто подруливает, пропускает знаки и повороты.

Обезопасить себя помогает и выбор машины: например, «За рулем» уже рассказывал, как китайские электромобили прошли краш-тесты Euro NCAP.

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