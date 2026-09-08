Пикап с нагрузкой до тонны и турбодизелем 2,5 л выйдет в двух версиях

Пикап Changan Hunter Plus — скоро в продаже дизельная модификация

Российские поклонники утилитарных автомобилей скоро смогут познакомиться с дизельной версией пикапа Changan Hunter Plus.

Новинка появится у дилеров в двух комплектациях – «Стандарт» и «Комфорт», причем обе созданы для серьезной работы и дальних поездок. Габариты машины впечатляют: длина превышает 5,3 метра, а колесная база составляет 3180 мм, что обеспечивает устойчивость на любой дороге. Клиренс в 231 мм и крупные колеса размерности 265/60 R18 позволяют не бояться глубокой колеи и каменистых участков.

Грузовой отсек размером 1600×1595×500 мм уже с завода получил защитное покрытие, надежные петли для строп и прочную дугу безопасности. Инженеры предусмотрели и буксировочные возможности: силовая балка под фаркоп с розеткой позволяет подключать прицеп без лишних инструментов, а максимальная масса буксируемого оборудования с тормозами достигает 2500 кг. Полная масса автопоезда может доходить до 5700 кг.

Changan Hunter Plus

Под капотом у Hunter Plus установлен 2,5-литровый турбодизель, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Мотор отличается тяговитым характером: пик крутящего момента в 400 Нм доступен уже с 1800 оборотов, что особенно важно при полной загрузке или на сложном рельефе.

Сзади применена проверенная рессорная подвеска, обеспечивающая грузоподъемность до 975 кг, а спереди установлена независимая рычажно-пружинная конструкция. Полноприводная трансмиссия предлагает режимы 2H, AUTO и 4L, а среди электронных помощников – системы старта на подъеме и спуска, а также пять сценариев движения, включая «Снег» и «Внедорожный». В топ-версии добавляется блокировка заднего дифференциала.

В салоне обоих вариантов отделка выполнена из искусственной кожи с перфорацией и контрастной строчкой, а центральная консоль, руль и рычаг КПП также обтянуты кожей. Водитель и пассажиры оценят удобный подлокотник с боксом, множество ниш для мелочей и отдельный отсек для очков. За микроклимат отвечает однозонный климат-контроль с дефлекторами для второго ряда. Мультимедийная система включает 7-дюймовую приборную панель и 12,3-дюймовый сенсорный экран с беспроводным подключением смартфонов.

Даже базовая версия насыщена оборудованием: светодиодная оптика, противотуманки с подсветкой поворотов, рейлинги, подножки, легкосплавные диски, камера кругового обзора с прозрачным шасси и видеорегистратор. Также в списке – климат-контроль, бесключевой доступ, круиз-контроль, датчики света и дождя, обогрев зеркал, автодоводчики стекол и полный набор систем безопасности.

Обе версии полностью адаптированы к российскому климату: зеркала с подогревом, а в старшей комплектации – еще и подогрев сидений, плюс снежный режим для уверенного старта на скользкой дороге.

Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Официальные цены и дата старта продаж будут объявлены позднее.

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