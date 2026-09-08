В России изменились цены на добротный доступный кроссовер
Марка Soueast, входящая в структуру Chery, снова скорректировала размер скидки на свой самый доступный кроссовер S06. В сентябре прямую выгоду урезали на 70 тысяч рублей.
Сейчас покупателям предлагают дисконт в 180 тысяч рублей. В результате обе версии модели фактически подорожали на 2,2-2,5%.
Переднеприводный «Престиж» с учетом скидки обойдется в 2 919 000 рублей. За полноприводную модификацию «Престиж AWD» придется отдать 3 299 900 рублей.
S06 продается в России с апреля этого года. В базовой версии под капотом помещается 1,5-литровая турбо-«четверка» мощностью 147 л.с., работающая в связке с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Полноприводная комплектация отличается не только трансмиссией: тут 1,6-литровый турбированный агрегат на 186 сил и гидромеханическая АКП на восемь ступеней.
В августе направление корректировки было обратным: марка увеличила дисконт на 100 тысяч рублей, сделав S06 доступнее. Теперь ситуация развернулась – кроссовер снова подорожал.
Ранее «За рулем» рассказывал о продлении скидок на Lada до конца сентября.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте