Крупный отечественный кроссовер возглавил российский рынок в своем сегменте

Продажи TENET T7 за 8 месяцев 2026 года составили 49 543 автомобиля

TENET T7 остается самым продаваемым кроссовером в своем классе: с января по август 2026 года дилеры реализовали 49 543 таких автомобиля. Причем в августе в тройку лидеров сегмента одновременно попали две модели бренда – T7 и T4L. Суммарный результат марки за восемь месяцев – 88 713 проданных машин.

На T7 и T4L вместе приходится 62 046 автомобилей. Проще говоря, каждый четвертый среднеразмерный кроссовер (сегмент SUV-C), проданный в России за этот период, носит логотип TENET.

TENET T7

T7 предлагается в четырех комплектациях и с двумя типами привода. Более 60% покупателей выбирают переднеприводные версии, а самой востребованной оказалась топ-комплектация «Прайм».

В нее входят сдвоенные экраны диагональю 12,3 дюйма, панорамная крыша с люком и шторкой, многоцветная атмосферная подсветка салона, электропривод водительского кресла с памятью настроек, аудиосистема на восемь динамиков, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора на 540°, шесть подушек безопасности, электропривод багажной двери, телематика и голосовой помощник. В августе T7 выбрали 6 088 человек.

Tenet T4L

Отдельного внимания заслуживает T4L – новинка, которая вышла на рынок в конце мая. За неполные три месяца продаж разошлось 12 503 экземпляра, а августовский результат (4 596 авто) стал абсолютным рекордом модели.

Секрет успеха – в удачном сочетании компактных размеров и вместительности: просторный салон, большой багажник, возможность установки фаркопа, телематика и голосовое управление делают кроссовер одинаково уместным и в городе, и на трассе.

TENET T4L

Почему TENET так быстро завоевал аудиторию? Дело в системном подходе: надежная техническая начинка, эргономика и запоминающийся дизайн подкреплены адаптацией к российским дорогам, широкой дилерской сетью и доступностью запчастей. Именно эти факторы обеспечивают бренду стабильные позиции в сегменте SUV и растущую лояльность покупателей.