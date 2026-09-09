Сам объезжает ямы и понимает интонацию водителя — что еще умеет этот кроссовер?

Кроссовер Avatr 9 с технологиями Huawei: 4 лидара, 11 камер и автопилот в городе

Технологическую начинку нового кроссовера Avatr 9 готовила Huawei – как и в случае с другими моделями китайской марки. Мультимедийная система получила искусственный интеллект, который способен распознавать даже интонацию отдающего команды человека. Передние фары тоже стали «умными»: они автоматически меняют направление светового потока, поэтому не слепят других водителей.

Avatr 9

Вся электроника завязана на одном центральном вычислительном блоке, объединенном с тормозной системой, рулевым управлением, шасси и электромоторами. Благодаря такой архитектуре реакция на действия водителя занимает всего 10 миллисекунд. Ответственность за безопасность несет комплекс Huawei, включающий 4 лидара, 11 камер, 12 парктроников и 5 радаров миллиметрового диапазона. Эти сенсоры позволяют кроссоверу передвигаться по городу в полностью автоматическом режиме. 896-линейный лидар, кстати, замечает объекты на расстоянии более 300 метров.

Avatr 9

На рынке новинка дебютирует как шестиместный кроссовер. В основе лежит интеллектуальное шасси, показанное компанией еще весной. Подвеска адаптивная, с активными амортизаторами и функцией прогнозирования: автомобиль заранее узнает о приближающихся неровностях и подстраивается, делая поездку комфортнее.

Avatr 9

Официальные технические характеристики пока держат в секрете. Судя по всему, машину предложат и в гибридном, и в чисто электрическом исполнении. Премьера, вероятно, состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

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