Эти уловки автосервисов оставляют водителей без денег и нормального обслуживания

Автосервисы подменяют детали и включают в заказ-наряд несуществующие работы

Порой техцентр вместо реальной помощи создает автовладельцу новые проблемы – причем финансовые. Недобросовестные сервисы обманывают клиентов по привычным схемам, о которых рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Самые частые схемы обмана – вам могут заменить исправную заводскую деталь на заведомо неисправную или уже отработавшую свой ресурс, вместо оригинальной запчасти поставить контрафакт, а в заказ-наряд включить работы, которые на самом деле не проводились», – перечислил эксперт.

Не редкость и выдуманные поломки. Мастер сообщает клиенту о серьезной неисправности, тот платит за ее устранение, хотя автомобиль, по сути, полностью исправен. Такой расчет строится на невнимательности водителей, подчеркнул Хайцеэр.

Еще одна уловка прячется в процедуре замены моторного масла. В ряде сервисов ее выполняют ускоренно: не дожидаются полного слива отработки, сразу закручивают пробку и меняют фильтр. Из-за этого старое масло остается в двигателе, свежего заливают меньше нормы, но клиенту выставляют счет за полный объем, предусмотренный для конкретной модели автомобиля.

В некоторых техцентрах такие нарушения давно стали системой, хотя честные мастерские все же встречаются. Чтобы не попасть впросак, эксперт советует заранее согласовывать с мастером весь перечень работ, а после ремонта требовать показать снятые детали и проверять, что новые действительно были установлены.

Недолив масла — не единственная угроза мотору: короткие поездки тоже сокращают его ресурс, и об этом «За рулем» рассказал.

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