Мощная новинка: такого Avatr вы точно не ждали

Представлен кроссовер Avatr T09 – он удивил нетипичным для бренда дизайном

Официальные изображения нового флагманского кроссовера Avatr T09 появились в Сети.

Очевидно, что Avatr не удержался и решил – может быть, в рамках отдельного эксперимента – тоже поиграть в брутальность, свойственную целому сонму моделей-конкурентов последних лет. Вместо привычных для бренда обтекаемости и приземистого силуэта – рубленый «кубизм» и огромная радиаторная решетка. Габариты – под стать: длина 5285 мм, ширина 2025 мм и высота 1820 мм при колесной базе 3150 мм.

Варианты по колесным дисками – 21" или 22". А вот салон – строго трехрядный шестиместный.

По типу силовой установки – тоже полная однозначность: только подзаряжаемый гибрид. Однако отдача может быть разной. В базовой версии это будет 1.5 турбо на 150 л.с. в паре с двумя электромоторами, развивающими 666 л.с. А топ-вариант – 2.0 турбо на 211 л.с. и уже три электродвигателя суммарной мощностью 857 л.с.

Вообще Avatr — это совместный проект Changan, Huawei и CATL, поэтому за высокие технологии в Т09 отвечает новейшая система автономного вождения от Huawei (на крыше – лидар) и инновационная батарея от CATL. Подробностей тут пока нет, но ждать недолго: полноценную премьеру Avatr T09 обещают уже в четвертом квартале 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что российскую сертификацию уже прошел Avatr 07.