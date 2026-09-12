Новый пикап Triton кое-что позаимствует у Pajero

Mitsubishi Triton получит новый дизельный мотор и гибридные версии к 2028 году

Mitsubishi готовит масштабное обновление для своего среднеразмерного пикапа Triton, чтобы дать бой обновленным Toyota Hilux и Ford Ranger.

Секрет успеха кроется в "дружеских связях" с возрожденным флагманским внедорожником Pajero: обе модели построены на одной рамной платформе, и после рестайлинга пикап может перенять у «старшего брата» внешность и технические решения. Поскольку нынешнее, шестое поколение Triton дебютировало только в 2023 году, серьезных изменений стоит ждать не ранее 2028 года.

Mitsubishi Triton (рендер)

Судя по первым рендерам, передняя часть пикапа кардинально преобразится. Вместо нынешней угловатой «морды» с двухъярусной оптикой появятся Т-образные светодиодные фары, фирменная решетка Dynamic Shield и мощная защитная пластина, которые уже оценила публика на новом Pajero.

Задняя часть, как это обычно бывает при рестайлинге коммерческих моделей, изменится меньше – производитель ограничится новыми светодиодными фонарями и расширенной палитрой цветов. Также топовые версии обзаведутся переработанными расширителями арок и свежими легкосплавными дисками.

В салоне дорогих материалов от Pajero ждать не стоит, однако пикап получит долгожданное технологическое обновление. Ожидается появление 12,3-дюймовой цифровой приборной панели и мультимедийного экрана больше текущих 9 дюймов. Производитель также добавит современные системы безопасности и улучшит качество отделки, чтобы сделать Triton более конкурентоспособным.

Техническая начинка тоже претерпит изменения. Пикап сохранит рамную конструкцию и систему полного привода Super-Select 4WD II, но получит доработанную подвеску и, возможно, дисковые тормоза на задней оси вместо барабанных.

Главная интрига – под капотом: новый 2,4-литровый турбодизель от Pajero, выдающий 204 л.с., может перекочевать и на Triton.

Кроме того, Mitsubishi активно работает над гибридными версиями (включая PHEV), хотя идею полностью электрического пикапа в текущем поколении пока отложили. Ожидается, что закамуфлированные прототипы появятся на тестах уже в ближайший год.

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