В Россию привезли надежный рамник из ОАЭ: сколько он стоит

Цены на новый внедорожник Toyota Fortuner начинаются от 5,2 млн рублей

Несмотря на уход официального импортера, многие модели Toyota по-прежнему попадают в Россию через альтернативные каналы поставок.

Toyota Fortuner

Один из ярких примеров – рамный внедорожник Fortuner, рассчитанный на семь мест. Сегодня его можно заказать или приобрести из наличия, и цены на этот автомобиль в разных городах страны заметно разнятся.

Самая доступная версия с доставкой в Москву оценивается в 5,2 млн рублей. В эту сумму вшиты все расходы, а базовое оснащение включает тканевый салон, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, светодиодную оптику, кожаный мультируль, датчики давления в шинах и 17-дюймовые литые диски.

Toyota Fortuner

Однако в Новосибирске и Владивостоке аналогичный, но более скромный по оснащению автомобиль обойдется на 40-50 тысяч рублей дороже. В Самаре ценник установлен на уровне 5,18 млн, а в подмосковном Реутове за уже растаможенный экземпляр просят 5,3 миллиона.

В Ижевске готовый к постановке на учет внедорожник привезут из Объединенных Арабских Эмиратов за 5,485 млн рублей. А самый высокий прайс среди предложений с доставкой зафиксирован в Астрахани – 5,75 миллиона.

Техническая начинка у большинства машин одинаковая: 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый автомат и система полного привода Part-Time с жестко подключаемым передним мостом.

Впрочем, есть и более дорогие варианты. В Карабулаке продают новый Fortuner с бензиновым 2,7-литровым двигателем на 166 сил за 5,95 млн рублей, а в Грозном можно найти модификацию с 2,0-литровым дизелем мощностью 200 л.с. – ее стоимость достигает почти 7 миллионов.

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