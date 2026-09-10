Просторный японский рамник с ценой «китайца» появился в продаже в России

Новый внедорожник Toyota Fortuner с доставкой в Россию стоит от 5 200 000 рублей

Toyota официально не поставляет машины в Россию, однако это не мешает местным продавцам привозить отдельные модели. Среди них – семиместный рамный Fortuner, который везут по альтернативным схемам. Минимальная цена такого автомобиля – 5 200 000 рублей, именно столько просят за заказ в Москве с учетом всех дополнительных расходов.

Toyota Fortuner

За 5,2 млн отдают Fortuner с тканевым салоном, но опций в нем довольно много: мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, светодиодные фары и фонари, кожаный мультифункциональный руль, датчики давления в шинах и 17-дюймовые литые диски. По сути, это стартовая комплектация, которой для повседневной жизни хватает с запасом.

В Новосибирске и Владивостоке машину с заметно более скромным оснащением предлагают привезти на 39-50 тысяч рублей дороже. Самарская поставка обойдется в 5 180 000 рублей. А уже растаможенный и оформленный со льготным утильсбором внедорожник в подмосковном Реутове продают за 5 300 000 рублей.

Интерьер Toyota Fortuner

Ижевск тоже не остался в стороне: доставить Fortuner из ОАЭ и полностью подготовить к постановке на учет здесь готовы за 5 485 000 рублей. Кстати, одной из самых высоких цен на привоз, зафиксированных журналистами, оказалась астраханская – 5 750 000 рублей.

Набор опций у машин из разных городов может не совпадать, зато «начинка» почти у всех одинаковая. Под капотом – 150-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод – Part-Time с жестко подключаемым передним мостом, то есть по-настоящему внедорожная схема.

Впрочем, есть и исключения. В ингушском Карабулаке новый Fortuner с 2,7-литровым атмосферным мотором 2TR-FE (166 л.с.) и автоматом продают за 5 950 000 рублей. За внедорожник с 200-сильным дизелем 2,8 литра в Грозном просят уже 6 990 000 рублей.

Напоследок вспомним про репутацию: Toyota Fortuner два года подряд становился самым надежным SUV в Индии и Юго-Восточной Азии по версии J. D. Power. В среднем на 100 машин приходилось лишь 53 проблемы – это лучший показатель среди конкурентов. Кстати, параллельным импортом в Россию везут не только этот внедорожник: семиместный компактвэн Toyota Veloz из ОАЭ обойдется ориентировочно от 2 990 000 рублей с учетом всех расходов.

Ранее «За рулем» рассказывал о запуске в России производства другого рамного внедорожника.

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