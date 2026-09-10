Успейте взять автокредит до октября: кому стоит поторопиться и почему?

ЦБ с 1 октября снижает лимиты по автокредитам для заемщиков с высокой ПДН

В июле Центробанк опустил ключевую ставку с 14,25% до 14%. Дешевле кредиты от этого, впрочем, не стали. Вместо этого регулятор ввел дисконтирующий коэффициент: при проверке доходов, которые заемщик не может подтвердить справками, банки теперь берут в расчет только 90% от заявленной суммы. А вдобавок с 1 октября грядет ужесточение макропруденциальных лимитов – так называемых МПЛ. Затронет оно автокредиты, потребительские займы, а также ссуды под залог машины или недвижимости.

В автокредитовании сильнее всего пострадают клиенты, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%, если они решатся на новый займ. Банкам запретят выдавать таким заемщикам больше 20% от общего объема кредитов. Сейчас этот порог равен 25%. А вот тем, у кого ПДН выше 80%, придется особенно туго: лимит резко урежут с 5% до 1%, то есть получить одобрение станет почти нереально. Для потребительских ссуд правила тоже станут суровее – планку для граждан с ПДН выше 50% опустят до 15%.

В Центробанке, правда, уверяют: ужесточение МПЛ доступность автокредитов не снизит. Логика такая – человек с высоким уровнем ПДН в любом случае найдет нужную сумму, разве что в другом банке и на заметно менее комфортных условиях.

Но если все так безоблачно, зачем вообще трогать лимиты? Похоже, регулятор видит скрытые риски. Особенно показательно, что в первом полугодии 2026 года в долг покупали 63% новых автомобилей. За это время банки выдали 583,4 тысячи займов на 895 млрд рублей. Число ссуд на машины с пробегом и вовсе подскочило на 23%.

Что такое МПЛ и ПДН

МПЛ – это, по сути, потолок доли кредитов с высоким риском в общем объеме выдач. Механизм призван защищать банковскую систему от неблагонадежных заемщиков. Под таковыми обычно подразумевают граждан с большой ПДН.

ПДН показывает, какая часть дохода ежемесячно уходит на погашение всех имеющихся займов. Шкала официальная: до 30% – комфортная нагрузка, 30-50% – умеренная, 50-80% – высокая, а свыше 80% – уже критическая.

Когда лучше брать кредит – до 1 октября или после?

Однозначного рецепта тут нет. Многое зависит от того, что собираетесь покупать, сколько не хватает и куда в итоге двинется ключевая ставка. Сам Центробанк на вопросы о будущем ставки отвечает стандартно: перечисляет все возможные сценарии – от снижения до повышения.

Одна тенденция видна отчетливо. Поздняя осень и декабрь – это традиционное время оживления продаж. Чтобы распродать побольше машин до конца года, дилеры включают скидки и запускают акции.

И еще один важный момент – индексация утилизационного сбора с 1 января 2027 года. Коэффициенты для разных категорий авто подрастут на 10-20%, а следом подтянутся и цены. Поэтому если машина нужна прямо сейчас, а полной суммы на руках нет, оформляйте кредит не дожидаясь ужесточений. Утильсбор будут индексировать ежегодно вплоть до 2030 года. Так что даже если ключевая ставка внезапно упадет вдвое, вы в убытке не останетесь.

Растущие чеки и сроки кредитов

Между тем средний чек автокредита неуклонно ползет вверх. Виной всему инфляция, постоянный рост цен и утильсбор, который уже порой составляет треть стоимости машины.

В июне средний размер автокредита достиг 1,57 млн рублей – это на 19,5% больше, чем год назад. На новые автомобили кредит вырос на 15% (до 1,64 млн), а на подержанные – на 21% (до 1,43 млн).

Средний срок автокредита за год удлинился с 5,5 до 6,2 года. Банки и сами клиенты сознательно растягивают выплаты: так ежемесячный платеж становится меньше, а ПДН удается удержать на уровне ниже 50%.

О том, как изменились цены на популярные модели Hyundai и Kia российской сборки, «За рулем» уже рассказывал.