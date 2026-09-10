Такого дешевого Lexus больше не будет: самый доступный кроссовер покидает рынок

Lexus прекращает выпуск доступного кроссовера UX в Японии с февраля 2027 года

Lexus в очередной раз перетряхивает модельный ряд. Сначала из гаммы исчезли купе LC и безнаддувный V8, а теперь под нож пошел UX – самый компактный и недорогой паркетник марки. Причем, похоже, безвозвратно.

На официальной странице модели в Японии появилось уведомление о скором окончании сборки. Параллельно ограничены заказы на отдельные комплектации, а о создании прямого наследника компания даже не заикается.

Lexus UX

В Lexus уже подтвердили: для домашнего рынка производство UX остановят в феврале 2027 года. Кроссовер дебютировал в 2019-м и, судя по всему, так и не дождется второго поколения. Одной из вероятных причин называют вялые продажи – случалось, что они были хуже, чем у полностью электрического Lexus RZ.

Пока непонятно, коснется ли это решение других рынков. Японский автопроизводитель хранит молчание по этому поводу.

Интерьер Lexus UX

В самой Японии UX сегодня стоит от 5 200 000 до 5 700 000 йен – примерно 2 920 000-3 200 000 рублей в пересчете на российскую валюту.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом японском SUV с легендарным ресурсом мотора.

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