Российский Umo 5 — в свободной продаже! Сколько стоит?

Электромобиль Umo 5 появился в дилеров в двух комплектациях – «Про» и «Макс»

Российский электромобиль Umo 5 поступил в свободную продажу — ранее модель была доступна только для таксопарков.

«Первые автомобили доступны частным покупателям с 9 сентября 2026 года у официальных дилеров. Модель собирается автопроизводителем EVM на мощностях завода "Москвич". "Яндекс" выступает технологическим и дистрибуционным партнером», – сообщила пресс-служба бренда.

Официальные дилерские центры действуют в 41 субъекте РФ. Цены, как и было заявлено ранее при старте предзаказа, составляют 3 515 000 рублей за версию «Про» и 3 715 000 рублей за версию «Макс». При покупке в кредит действует госсубсидия в 925 000 рублей, снижающая цены, соответственно, до 2 590 000 рублей и 2 790 000 рублей.

Версии различаются мощностью электродвигателя: у младшей она составляет 136 л.с., у старшей – 204 л.с. Паспортный запас хода заявлен на уровне 420 км (в летних условиях), а среднее время зарядки 20-80% составляет 25-30 минут. Полный заряд – около часа.

В оснащении – встроенный ИИ-ассистент «Алиса» (голосовое управление климатом, стеклоподъемниками, багажником и люком), удаленное управление через мобильное приложение пользователя Umo, а также дистанционное голосовое управление через «Яндекс станцию» с помощью технологии Home-to-Car. Кроме того, в отличие от китайского оригинала (GAC Aion Y Plus), у российского Umo 5 есть зимний пакет: подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о комплектациях Umo 5