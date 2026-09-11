В России изменились цены на два популярных отечественных кроссовера

Tenet: кроссоверы T4L и T7 подорожали на 50 000 рублей в сентябре 2026 года

Сентябрь принес покупателям кроссоверов Tenet неприятную новость – прайс-листы на компактный T4L и среднеразмерный T7 переписали в сторону увеличения. Каждая комплектация обеих моделей стала дороже ровно на 50 тысяч рублей, то есть прибавка составила от 1,6 до 2,2 процента. Такие данные получили «Автоновости дня», которые регулярно отслеживают цены производителя.

За компактный T4L теперь просят 2 329 000 рублей в исполнении «Актив» и 2 479 000 рублей за «Прайм» – в обоих случаях те же плюс 50 тысяч к прежнему ценнику.

Tenet T4L

Под капотом у T4L альтернативы нет: 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л. с. трудится в паре с шестиступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний.

Впрочем, уже к концу 2026 года марка собирается вывести на рынок полноприводную версию T4L. Двигатель, по предварительным данным, останется прежним – на 147 сил, а вот коробка сменится: вместо шестиступенчатой появится семиступенчатая роботизированная.

Среднеразмерный T7 подорожал по той же схеме – плюс 50 тысяч рублей к каждому ценнику. В прайсе компании фигурируют четыре позиции: «Актив» за 2 785 000 и 2 990 000 рублей, а также «Прайм» за 2 985 000 и 3 190 000 рублей.

Tenet T7

Силовая гамма у T7 тоже состоит из одного мотора – 1,6-литрового турбобензинового агрегата мощностью 150 л. с., который сочетается с семиступенчатым роботом. А вот выбор привода шире, чем у младшей модели: передний или полный.

Полноприводные T7 оснащаются интеллектуальной системой I-4WD. Она способна передавать на заднюю ось до половины крутящего момента, а водителю доступны шесть режимов движения: «Эко», «Нормальный», « Спорт», «Бездорожье», «Грязь» и «Снег».

Фаркоп для Tenet и новый седан A8

Есть и хорошая новость. Бренд получил официальное одобрение на установку тягово-сцепного устройства для кроссоверов T7 с датой производства от августа 2026 года.

Теперь фаркоп разрешено ставить на весь модельный ряд марки – речь идет о T4L, T7 и T8.

Не забыли в компании и о другом пополнении: в конце августа Tenet раскрыл комплектации и цены нового седана A8. Модель предложат в версиях «Прайм» и «Ультра» с двумя силовыми установками мощностью 150 и 197 л. с. соответственно. Зимний пакет и телематика входят в обе комплектации.

Впрочем, некоторые машины со временем только дорожают — о таких «За рулем» уже рассказывал.

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