Новая версия Belgee X50: появились подробности

Компания Belgee раскрыла детали экстерьера новой версии кроссовера X50

Производитель Belgee опубликовал данные о внешнем виде свежей модификации кроссовера X50. Рестайлинг затронул заднюю часть кузова: бампер получил новую форму, а выхлопные трубы скрыли от глаз. Передняя часть выделяется минималистичным дизайном.

Оптика: спереди – галогенные фары, сзади – комбинированные светодиодные элементы. Автомобиль «обут» в 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/65R16. В числе прочих особенностей – зеркала в стиле «карбон» и небольшой спойлер на крышке багажника. Окантовка стекол хромом не предусмотрена.

Belgee X50

Кузов можно будет заказать в одном из шести цветов: белом, черном, серебристом, голубом (Aurora Blue) или сером металлике (на выбор Magnetic Grey или Basalt Grey).

Силовой агрегат идентичен тому, что ставят на седан Belgee S50. Это бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 1,5литра, выдающий 122 л.с. при 6300 об/мин. В паре с ним трудится 6-ступенчатая АКПП. Заявленный расход топлива – 7 литров на 100 км в смешанном цикле.

Список оснащения, стоимость и дата выхода на рынок станут известны позже.

На российском рынке бренд Belgee сейчас представлен тремя моделями: кроссоверами X50+ и X70, а также седаном S50.

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