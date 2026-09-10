Как изменились цены на шины в России за год? Интересная статистика

Агентство НАПИ описало динамику средних цен на новые шины для легковых авто в РФ

С августа 2025-го по август 2026-го средние цены на шины в России двигались в разные стороны, причем расхождения обнаружились не только между сегментами, но и между сезонами. Всесезонные премиальные модели, к примеру, потеряли 2,1% и стоят теперь 21,4 тыс. рублей.

Непремиальные всесезонные покрышки, напротив, прибавили 8,2% – их цена дошла до 13,4 тыс. рублей. Разрыв между категориями при этом остается ощутимым.

Относительно июля обе группы немного просели: минус 3,2% в премиальном сегменте и минус 1,3% в массовом.

Зимние шины: рост в обоих сегментах

Зимняя резина подорожала независимо от класса. Премиальные варианты за год прибавили 6,6%, добравшись до 29,4 тыс. рублей.

Массовый сегмент вырос чуть сильнее – на 7,4%, до 10,0 тыс. рублей.

Месяц к месяцу картина та же: в сравнении с июлем премиум стал дороже на 1,7%, а непремиум – на 5,8%.

Летние шины: премиум дороже, массовый сегмент дешевле

Летние покрышки премиум-класса за год подорожали на 7,5%, и в августе их стоимость составила 31,0 тыс. рублей.

В непремиальном сегменте все наоборот: минус 6,2%, средняя цена – 9,6 тыс. рублей.

С июлем тоже вышло вразнобой – премиум сбросил 2,0%, а массовые модели прибавили 2,5%.

О машинах, которые со временем только дорожают, «За рулем» уже уже рассказывал.

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