Головная боль и сонливость за рулем: почему виновата канистра в багажнике?

Врач Космынин перечислил признаки отравления парами бензина

Постоянная усталость, головная боль, головокружение, тошнота, сонливость, сбитая координация за рулем – все это может говорить не о переработке, а об отравлении парами бензина. Такое предупреждение озвучил врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.

В клинической практике, по его словам, уже есть пациенты, жаловавшиеся на непрекращающуюся усталость и головную боль.

«В ходе сбора анамнеза выясняется, что человек месяц ездит с канистрой в багажнике, а иногда и с открытым ее горлышком в жару», – объяснил врач.

Если летучих углеводородов бензина в салоне накопилось много, поначалу человек ощущает что-то вроде опьянения: шум в голове, легкую эйфорию. Дальше подключаются слабость, головная боль, головокружение, тошнота и сонливость. Тяжелое отравление куда страшнее – спутанность сознания, обморок, судороги, нарушение дыхания.

Опасность за рулем и защита от паров

Водителям пары бензина вредят особенно сильно: внимание падает, реакция замедляется, а оценивать обстановку на дороге становится все сложнее. Почувствовав нечто подобное в пути, разумнее остановиться и выйти на свежий воздух.

Прямого анализа «на пары бензина» в обычной практике не делают, поэтому обследование строится от симптомов.

«Специфического анализа “на пары бензина” в рутинной практике не существует, поэтому обследование строится от симптомов: врач оценивает общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, показатели работы печени, при необходимости – другие исследования, чтобы исключить иные причины», – отметил Космынин.

Самое главное – убрать источник паров. Канистру держат в исправной таре, предназначенной для горючего, надежно фиксируют и не возят в салоне. Запах появился внутри – проветрить и включить приток наружного воздуха вместо рециркуляции.

Когда слабость, головокружение или тошнота не проходят после выхода на свежий воздух, стоит обратиться к врачу. А вот одышка, боль в груди, сбой сердечного ритма, потеря сознания или спутанность сознания – повод немедленно звать экстренную помощь.

О том, какие работы по машине можно проделать самому и сэкономить на обслуживании, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!