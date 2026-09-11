В ОП требуют переписать экзаменационные билеты на права из-за ошибок

Эксперты нашли неточности в вопросах ПДД и запустили платформу для жалоб

Член Общественной палаты России Александр Холодов заявил о необходимости пересмотреть содержание экзаменационных билетов на знание правил дорожного движения.

По его словам, в них содержится большое количество ошибок, а формулировки вопросов зачастую некорректны.

Холодов отметил, что теория должна проверять реальное понимание дорожной обстановки, а не заставлять заучивать редкие нюансы, которые почти не встречаются в жизни. Он подчеркнул, что будущим водителям полезнее анализировать конкретные ситуации, чем запоминать формальные детали.

Чтобы исправить ситуацию, Общественная палата запустила специальную платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующих правилах. Любой желающий может предложить свои изменения или проголосовать за лучшие идеи. В отдельном разделе проекта принимаются жалобы на некорректные вопросы из билетов, и пользователи активно этим пользуются. Холодов признался, что сам просматривал материалы и замечал похожие вопросы, на которые даются разные ответы, а также задания с неясными формулировками или неверными вариантами.

По мнению эксперта, реформа билетов сделает экзамен более полезным и приближенным к реальным дорожным условиям.

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