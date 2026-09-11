Берем трехлетнюю Honda CR-V на вторичке — какие подводные камни?

«За рулем» рассказал о нюансах эксплуатации кроссовера Honda CR-V с пробегом

Иномарки известных брендов и моделей, которых в России никогда не видели – такова тема новой статьи эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева.

Несколько лет назад к нам поехали «параллельные» машины, которые официально в России не продавались. Сегодня эти автомобили постепенно попадают и на вторичный рынок, а информации о них по-прежнему минимум. Стоит ли рассматривать такие экземпляры – еще вполне свежие и от именитых марок – скажем, как альтернативу новому «китайцу» из масс-сегмента? В выборку попали машины с пробегами до 100 тысяч км и в возрасте до четырех лет.

Honda CR-V: длина 4694 мм, клиренс 208 мм, багажник 589 литров. Цена машин с пробегами до 100 тысяч км – 1,3-2,8 млн рублей

В качестве примера посмотрим на один из вариантов, описываемых экспертом – это Honda CR-V актуального поколения, стартовавшего в производстве аккурат в 2022 году.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– На вторичке бытуют две версии из Китая: CR-V (совместного предприятия Dongfeng-Honda) и видоизмененный клон под названием Breeze (СП GAC-Honda), он чуть крупнее. Привод передний или полный. Главное отличие этого CR-V от предыдущих – атмосферного мотора и гидроавтомата больше нет. Единственное сочетание – турбомотор 1.5 (193 л.с.) с вариатором.

Двигатель полностью алюминиевый, с прямым впрыском и цепным приводом ГРМ, гидрокомпенсаторов нет, топливо АИ‑98. Ресурс 250 тысяч км. Вариаторы Хонды не хуже тойотовских, но у нас они – большая редкость, нет статистики поломок. На 150–200 тысяч км рассчитывать можно.

В отзывах владельцев совершенно нет указаний на какие-либо неисправности – до 100 тысяч км CR-V очень надежен. Часто жалуются на невозможность русифицировать медиасистему. А запчасти и сервис были недешевы и во времена, когда Honda работала у нас официально.

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