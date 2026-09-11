Необычный Крузак начали продавать в России: цена удивит

Toyota Land Cruiser FJ теперь можно заказать в России с ценой от 6,9 млн рублей

Компактный внедорожник Land Cruiser FJ, уже получивший в народе прозвище «бэби-крузак», чувствует себя на японском рынке очень уверенно. Уже третий месяц кряду он не выпадает из десятки самых продаваемых новых легковушек страны. Что до цены, то на родине машину отдают от 4,5 млн иен – по текущему курсу это около 2,5 млн рублей.

Toyota Land Cruiser FJ

Под капотом – 2,7-литровый агрегат 2TR-FE. Его отдача: 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. В паре с двигателем трудятся шестиступенчатый автомат и подключаемый полный привод, выполненный по схеме part-time.

Toyota Land Cruiser FJ

Квадратный силуэт – та самая деталь, по которой FJ узнается издалека. Из необычного в дизайне: угловые части бамперов сделаны сегментами, так что при повреждении их меняют по отдельности, а не целиком.

Внутри помещаются пятеро. Багажник при поднятом втором ряде вмещает 795 литров, а если кресла сложить, объем растет до 1607 литров.

Собирают машину в Таиланде, откуда она и приезжает в Японию уже в готовом виде.

Напомним, дебютировала модель в конце прошлого года.

О том, как японские марки сражаются за покупателя, «За рулем» уже рассказал.

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