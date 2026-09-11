Российский авторынок ворвался в топ-10 мировых лидеров продаж, обогнав Корею

Сергей Целиков: РФ вернулась в топ-10 авторынков мира, продажи — 114,3 тыс. авто

Российский рынок новых легковых машин снова в мировой десятке. По подсчетам главы « Автостата» Сергея Целикова, за прошлый месяц в стране продали 114,3 тысячи автомобилей – это больше, чем во Франции (94,4 тысячи), Великобритании (94,2 тысячи) и Италии (69,4 тысячи).

Правда, внутри страны динамика отрицательная: минус 6,5% к тому же месяцу годом ранее. Зато по абсолютным объемам удалось обойти сразу три европейских рынка, а в первую десятку мирового рейтинга Россия попала впервые с 2021 года.

Еще один показательный момент – Южная Корея. Тот рынок долго считался одним из самых устойчивых, но теперь и он просел: 109,6 тысячи проданных машин и падение больше чем на 20% (если точно – на 20,8%).

Два крупнейших рынка планеты, Китай и США, ушли в минус. В КНР продажи сократились на 23,7%, в Америке – на 5,6%.

А вот Бразилия удивила: плюс 22,7%, всего 263,4 тысячи машин за месяц. Индия продолжает набирать обороты – рост 16,1% и 402,4 тысячи проданных авто.

В Австралии кроссоверы разошлись на 15,6% лучше, чем годом ранее, а прочие пассажирские модели прибавили 7,4%; суммарно легковой рынок страны дотянулся до 80 тысяч штук – больше, чем в Италии. Турция, напротив, столкнулась с серьезными трудностями: август принес минус 25,2% и 61,5 тысячи автомобилей.

Топ-10 стран по продажам новых легковых авто

Как выглядит итоговая десятка? Первое место у Китая – 1,55 млн машин (-23,7%), второе у США – 1,39 млн (-5,6%).

Дальше идут Индия (402,4 тысячи, +16,1%), Бразилия (263,4 тысячи, +22,7%), Япония (252,9 тысячи, +1,4%), Германия (212,6 тысячи, +2,6%), Канада (168 тысяч, +5,4%) и Мексика (129,5 тысячи, +2,3%).

Замыкают список Россия со 114,3 тысячи проданных авто (-6,5%) и Южная Корея со 109,6 тысячи (-20,8%).

О том, какие игроки задают тон на авторынке, «За рулем» уже рассказывал.

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