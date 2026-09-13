Lidu Aquila 360 – домашний уют и спокойствие вместо суеты походного автодома

На выставке Caravan Salon 2026 бренд Lidu RV представил кемпер Lidu Aquila 360

В модели Lidu Aquila 360 образца 2027 года особое внимание уделено интерьеру: он оформлен в стиле кубистического минимализма, но с созданием теплой, уютной атмосферы.

На выставке Caravan Salon 2026 бренд Lidu RV показал, что Lidu Aquila 360 – не просто караван с подъемной крышей. Главное изменение – интерьер, созданный ведущей европейской дизайн-студией. Он превращает прицеп в современное жилое пространство, выдержанное в стиле кубистического минимализма.

Lidu Aquila 360

Салон выглядит аккуратно, но не стерильно. Бежевая и темно-охристая обивка сочетается с солнечно-желтыми декоративными подушками, а фасады из темного дерева придают глубину. Рабочая поверхность кухни цвета антрацит подчеркивает лаконичный облик. Особую теплоту создает серый войлок на стенах – материал, который в караванах встречается редко. Он смягчает прямые линии и поглощает звуки, а непрямое освещение усиливает уют.

Кухня осталась компактной: индукционная плита, мойка и небольшой холодильник. Но главная находка – выдвижной модуль с газовой горелкой и доступом к посуде снаружи. Это не просто дополнение для летних вечеров, а практичное решение: запахи остаются на улице, а внутри сохраняются чистота и спокойствие. Вместо классической душевой кабины предусмотрен отсек для мобильного туалета – осознанный выбор в пользу гибкости планировки.

В носовой части сохранилась просторная U-образная группа сидений: днем – это обеденная зона, ночью – кровать. Электрическая подъемная крыша увеличивает высоту с 2245 до 2745 мм одним нажатием кнопки.

Габариты: длина 5235 мм, ширина 2190 мм, снаряженная масса 1230 кг. Кузов выполнен по гибридной стале-алюминиевой технологии, где 80% приходится на алюминий. Цвета – от золотистого до зеленого «утренний туман».

Таким образом, главное в Aquila 360 – не какая-то суперидея, а качество ее воплощения.

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