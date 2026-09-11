В России изменилась стоимость популярных рамных внедорожников: актуальные цены

Tank в сентябре изменил скидки на внедорожники Tank 300, Tank 400 и Tank 500

В сентябре бренд Tank пересмотрел прямые выгоды на внедорожники Tank 300, Tank 400 и Tank 500 на российском рынке. Заодно продавцы расстались с частью машин прошлых лет: у «трехсотого» пропали версии 2025 модельного года, у «четырехсотого» – комплектация 2025 года выпуска.

Для кого-то правки обернулись экономией, для кого-то – лишними тратами. Одни комплектации подорожали в реальности, другим скидку срезали, а третьим, наоборот, увеличили.

Tank 300: скидку в 100 тысяч рублей убрали

Младшая модель линейки лишилась прямых выгод в размере 100 тыс. рублей – речь о версиях 2026 модельного года, которые остались в прайсе.

Фактическая минимальная цена Tank 300 из-за отмены скидки подросла с 4 399 000 до 4 499 000 рублей. Столько теперь просят за исполнение «Драйв»; за «Сити Драйв» – 4 799 000, за «Премиум» – 4 899 000, за «Сити Премиум» – 5 249 000 рублей, и ни для одной из них выгода больше не действует.

Tank 300

Техника у всех версий одинаковая: 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 218 л. с. и 380 Нм крутящего момента, классический восьмиступенчатый автомат. Привод всегда полный – либо Part-time с жестко подключаемой передней осью, либо «интеллектуальный», где в приводе передних колес используется многодисковая муфта.

Tank 400: комплектация 2025 года ушла из прайса

Тут «потерь» меньше, зато они заметнее. Последняя оставшаяся комплектация 2025 года выпуска носила имя «Премиум» и стоила 6 299 000 рублей без учета скидок.

Сейчас ровно столько же просят за одноименную версию 2026 года выпуска, но прямая скидка для нее выросла со 150 тыс. до 250 тыс. рублей – с ней машина обходится в 6 049 000 рублей. Вторая строка прайса – «Техно Премиум» за 6 999 000 рублей, и здесь выгода не предусмотрена.

Tank 400

Под капотом – 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор на 245 л. с. и 380 Нм. Коробка передач – девятиступенчатый классический автомат, а система полного привода Torque-on-Demand включает понижающую передачу, блокировки дифференциалов и 12 режимов движения.

Tank 500: как изменились прямые выгоды

Крупнейший внедорожник линейки сохранил комплектации 2025 года выпуска в прайсе, а вот выгоды для них пересчитали. Версия «Сити Премиум» 2026 года получила рост скидки с 200 тыс. до 400 тыс. рублей, тогда как для «Техно Премиум» 2026 года она урезана с 300 тыс. до 100 тыс. рублей.

Цены в прайс-листе выглядят так: «Техно Премиум» – 7 549 000 рублей и «Оникс» – 8 749 000 рублей идут без скидок, «Премиум» за 7 649 000 рублей предлагают с выгодой 350 000, «Сити Премиум» за 6 799 000 рублей – с выгодой 400 000. Дороже стоят «Техно Премиум» за 7 599 000 рублей (скидка 100 000), «Премиум» за 8 449 000 и «Оникс» за 9 199 000 – последние две позиции без выгоды.

Tank 500

Бензиновые «пятисотые» оснащены 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом: в исполнении «Премиум» он выдает 299 л. с., в «Ониксе» – 354 л. с. В паре с ним трудятся девятиступенчатый автомат и полный привод с демультипликатором и блокировкой обеих межколесных дифференциалов (в «базе» блокируется только задний).

Гибридных вариантов два. «Сити Премиум» – неподключаемый гибрид: 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 245 л. с. плюс девятиступенчатый автомат со встроенным 54-сильным электромотором и литиевая тяговая батарея емкостью 1,75 кВт·ч; суммарно установка дает 299 л. с. и 616 Нм.

«Техно Премиум» – подзаряжаемый гибрид (PHEV). Здесь 2,0-литровый бензиновый двигатель на 231 л. с. соседствует с электромотором: суммарная 30-минутная мощность – 299 л. с., пиковая – 394 л. с. при 750 Нм. Это самый динамичный Tank 500 – с места до «сотни» он разгоняется всего за 6,9 секунды, расходуя в среднем 8,4 литра на 100 км пути.

Отдельная тема – сборка. Tank 400 и Tank 500 теперь официально разрешено выпускать на калининградском заводе «Автотор»: «четырехсотый» там может быть только пятиместным, а «пятисотый» – как с пятиместным салоном, так и с семиместным. Компактный Tank 300 производится в Калининграде с мая текущего года.

О том, как меняются позиции китайских марок на нашем рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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