Шипы или липучка: ошибка, которая зимой может стоить слишком дорого

Эксперт дал рекомендации по правильному подбору зимних шин

С приходом первых заморозков тысячи российских водителей снова оказываются перед необходимостью срочно менять резину – и снова наступают на одни и те же грабли. Большинство выбирает шины по принципу «что подешевле» или «что уже знакомо», а ключевые параметры безопасности при этом остаются за бортом. Об этих и других нюансах корреспонденту 110km.Ru рассказал эксперт по подбору шин.

Если водитель не разбирается в типах шин, составе резины и особенностях протектора, зимняя дорога для него превращается в лотерею. Особенно остро это касается тех, кто за рулем каждый день и не может позволить себе остаться без машины из-за заноса или аварии.

Главная дилемма – шипы или липучка – решается, по сути, не рекламой, а условиями эксплуатации. Шипованная резина раскрывает себя на гололеде и укатанном снегу, зато в городе, где асфальт обычно чистый, она теряет всякий смысл: шумит, быстро изнашивается, а все преимущества сходят на нет. Фрикционные шины, или «липучки», наоборот, хорошо ведут себя на мокром асфальте и снежной каше, которая типична для мегаполисов. Производители, кстати, не стоят на месте: в ход идут микрокристаллы, скорлупа ореха и другие решения для лучшего сцепления.

Но даже самая дорогая резина не выручит, если не учесть дату выпуска, индекс нагрузки и скорости, а также не проверить глубину протектора. «Шипованные шины требуют обкатки – первые 500 километров нельзя резко тормозить и стартовать, иначе шипы выпадут», – подчеркнул эксперт. Еще одна распространенная ошибка – смешивать разные типы шин на одной оси. Технический регламент это прямо запрещает, да и штраф за такое нарушение предусмотрен.

Покупать зимние шины, вопреки стереотипам, выгоднее всего весной, сразу после окончания сезона: дилеры готовы давать скидки, лишь бы не хранить остатки до следующей зимы. Осенью, когда спрос растет, выбор уже ограничен, а цены кусаются. Хотя даже в сентябре еще вполне можно спокойно подобрать нужную модель и размер, не стоя в очередях на шиномонтаж.

Маркировка шин – отдельная наука. На боковине указывают не только размер, но и индекс нагрузки, скорости, износостойкости, а также условия, для которых предназначена резина. Символы M+S, снежинка или капля воды – не просто украшения, а реальные подсказки для выбора. Рисунок протектора тоже имеет значение: симметричный универсален, направленный лучше показывает себя на мокрой дороге, а несимметричный требует внимательности при установке.

О простых правилах водители часто забывают: все четыре шины должны быть одинаковыми, давление – под контролем, а глубина протектора – не ниже допустимого минимума. Игнорирование этих требований приводит к ошибкам, которые не прощают ни погода, ни дорожные службы. Даже самая современная резина не компенсирует халатность владельца. В конечном счете выбор зимних шин – это не вопрос моды или экономии, а реальный вклад в собственную безопасность и сохранность автомобиля. И тот, кто экономит на деталях, рискует потерять куда больше, чем стоимость комплекта резины.

О других сезонных ошибках, которые дорого обходятся водителям, «За рулем» уже рассказывал.

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