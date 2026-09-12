На продажу выставили легендарный «Запорожец» с полным приводом

Уникальный полноприводный хот-род ЗАЗ-965 «Багира» продается за 1,2 млн рублей

В продаже появился кастомный ЗАЗ-965, который известен в под именем «Багира» – «За рулем» писал об этой машине еще в 1997 году.

В основе машины – серийный «девятьсот шестьдесят пятый», выпущенный в 1970 году. Указанный пробег составляет 300 000 км.

Автор объявления сообщает, что после смерти единственного владельца этого уникального проекта машину хочется передать в надежные руки – с целью сохранения истории. На объявление о продаже обратил внимание Telegram-канал eternal search.

Уточняется, что поставить на учет автомобиль нельзя. Проект строился в 1990-е конструктором-самоучкой Александром Васильевым, внесшим в серийную конструкцию огромное количество изменений. Получившаяся машина фактически лишь внешне напоминает ЗАЗ-965.

ЗАЗ-965 «Багира»: снаряженная масса 850 кг, разгон до 100 км/ч – 12 с, максимальная скорость – 180 км/ч

Задуманный как полноприводный хот-род, ЗАЗ-965 «Багира» имеет увеличенную на 170 мм колесную базу, смещенные вперед ниши передних колес и перенавешенные по ходу движения двери. Двигатель ВАЗ-2108 с отдачей около 92 л.с., коробка передач ЗАЗ-968. Полный привод с отключаемым передком реализован модифицированными узлами и деталями ЛуАЗа и ВАЗ-2108. Подвеска – полностью независимая кастомная.

Оригинальные кузовные элементы – стеклопластик на эпоксидной смоле, лобовое стекло – триплекс, заказное. В комплектации – электростеклоподъемники, аудиосистема, шумоизоляция. Передняя панель собрана из частей ВАЗ-2106, ВАЗ-2108, BMW и Audi. Машина строилась более шести лет, затем неоднократно модернизировалась (изначально стоял мотор ВАЗ-2103), попала в аварию и была полностью пересмотрена по внешней части. Участвовала в выставках и киносъемках.

После ухода из жизни автора проекта автомобиль остался без хозяина. Сейчас его продают за 1,2 млн рубелей.

Ранее «За рулем» рассказал биографию и провел ретротест серийного ЗАЗ-965.